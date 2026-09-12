Батков: Гарантирам, че "Левски" е в чисти ръце

Тук пред паметника на Апостола гарантирам, че "Левски" е в чисти ръце. Хората ги знаете - Иво Тонев, Николай Иванов и Александър Ангелов. Това обяви б...