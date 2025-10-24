Асистенция на Десподов донесе важна победа за ПАОК

Вълнуваща вечер в Лига Европа донесе контрастни емоции за феновете на континента – от триумфа на ПАОК с Кирил Десподов в главна роля до съживяването на Нотингам Форест и горчивото поражение на Рома у дома.

Асистенцията на Десподов – искрата на Солун

Капитанът на националния отбор на България Кирил Десподов направи асистенция при зрелищната победа с 4:3 на ПАОК над френския Лил в среща от Лига Европа. Десподов бе с ключова роля за оказалия се победен гол на гръцкия тим в 74-тата минута. Той премина през трима бранители на Лил по левия фланг и по земя сервира топката на Андрия Живкович, който от близка дистанция вкара за 4:2 и се реваншира за пропуска си от дузпа само четири минути по-рано.

ПАОК бе успял да поведе с 3:0 в резултата до почивката след голове на Суалио Мейте, Живкович и Янис Константелиас. През второто полувреме Лил заигра много по-добре в атака, притисна съперника си и се върна в мача след голове на Бенжамен Андре и Хамза Игаман в 57-мата и 68-мата минута. В 78-мата минута Игаман намали на 3:4, а три минути по-късно Десподов бе заменен. В добавеното време Лил вкара и четвърти гол, но той бе отменен заради фаул, а Томаш Кедзиора от ПАОК получи втори жълт картон. За тима от Солун това бе първа победа в турнира и той вече има 4 точки, докато Лил е на 11-а позиция с 6.

Събуждането на Нотингам Форест

Английският Нотингам Форест спечели първия си мач след уволнението на мениджъра Ангелос Постекоглу. В сблъсък между два бивши европейски шампиона Нотингам надделя с 2:0 над Порто. И двете попадения паднаха от дузпи – през първото полувреме точен бе Морган Гибс-Уайт, а през второто Игор Жезус. За Нотингам това е първа победа от 17 август насам, когато бе победен Брентфорд в откриващия официален мач за сезона – успех, който може да се окаже ключов за самочувствието на отбора след труден старт на кампанията.

Нов удар по амбициите на Рома

Един от основните претенденти за трофея в Лига Европа – Рома – претърпя втора поредна домакинска загуба в турнира. „Вълците“ бяха надиграни с 1:2 от чешкия Виктория Пилзен на „Олимпико“. Принс Аду и Шейх Суаре дадоха преднина от 2:0 на гостите с голове в рамките на две минути в средата на първото полувреме. В началото на втората част Пауло Дибала върна един гол от дузпа, но Рома така и не успя да се добере до равенството. Въпреки усилията на домакините, публиката на „Олимпико“ напусна стадиона разочарована – знак, че тимът на Даниеле де Роси има нужда от сериозно събуждане, ако иска да остане в битката за европейска слава.

