ПСЖ възкръсна в 95-ата минута и разби сърцата на Лил
Парижани губеха с 0:2 до добавеното време, но Витиня и Маркиньос повториха чудото от Рен
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Парижани губеха с 0:2 до добавеното време, но Витиня и Маркиньос повториха чудото от Рен
Предпазлив мач без положения завърши 0:0, Жиру не успя да промени развоя
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Инцидентите от мача с Лил ще се разследват дълго
Бомбичка спря мача за 38 минути
Десетки арестувани във френския град Лил след нови сблъсъци. Полицията бе принудена да използва сълзотворен газ срещу английски футболни фенове, които...
Нов фронт отвориха руските щурмоваци и британските фенове. Грозните сцени от Марсилия се повториха в по-малък, но също така жесток вариант в Лил. Там...
Френската полиция е използвала сълзотворен газ срещу английски и руски запалянковци след нови сблъсъци във Франция. Арена на поредното насилие между ф...
"Пари Сен Жермен" стартира с победа защитата на титлата си във френската Лига 1. Снощи съставът на Лоран Блан записа успех с 1:0 като гост над "Лил"....
Лил. Майка и детето й загинаха във френския град Лил, след като снощи там рухна двуетажна жилищна сграда, информират френските медии. Все още се изясн...
Монако. Двубоят между 2-ия и 3-ия в Лига 1 от 30-ия кръг на първенството във Франция не успя да излъчи победител. Отборът на Димитър Бербатов Монако н...
Лил. Лил нанесе първа загуба на Монако от началото на сезона в Лига 1. На "Лил Метропол" домакините спечелиха с 2:0 и така изместиха тима от Княжество...