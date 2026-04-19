Без голове и без зрелище между Лил и Ница във Франция

Отборите на Лил и Ница завършиха 0:0 в среща от 30-ия кръг на Лига 1. Двубоят премина при предпазлива игра и ограничен брой чисти положения, като и двата отбора избягваха излишен риск. Дори появата на Оливие Жиру през втората част не успя да раздвижи атаката на домакините. Лил контролираше топката през голяма част от мача, но не намери път към вратата.

Равенството все пак донесе стратегическо предимство за домакините, които се утвърждават на третото място в класирането с актив от 54 точки. Те запазват аванс от две точки пред Олимпик Марсилия, който по-рано загуби при гостуването си. Ница остава в долната половина на таблицата - на 15-о място с 29 точки, като продължава да се бори за стабилизиране на позициите си.

Първенство на Франция по футбол, срещи от 30-ия кръг:

Лориен - Олимпик Марсилия - 2:0

Анже - Льо Авър - 1:1

Лил - Ница - 0:0

В неделя:

Монако - Оксер

Страсбург - Рен

Мец - ФК Париж

Нант - Брест

Пари Сен Жермен - Олимпик Лион

От петък:

Ланс - Тулуза - 3:2

В класирането води Пари Сен Жермен с 63 точки, следван от Ланс с 62. Лил е трети с 54 точки, пред Олимпик Марсилия с 52, Олимпик Лион с 51 и Рен с 50.

