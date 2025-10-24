Две български баскетболистки с успех в Еврокъп

Силно представяне за българските националки в женския баскетболен турнир Еврокъп. Борислава Христова и Карина Константинова бяха с основен принос за убедителните победи на своите клубове – гръцкия Атинайкос и германския Келтерн, които оглавяват групите си след третия кръг от надпреварата.

Христова води Атинайкос към нов успех

Българската звезда Борислава Христова помогна на Атинайкос да разгроми полския Хожув с 79:56 в мач от група J. Гръцкият тим постигна втора победа от три срещи и временно оглави класирането с актив 2–1. Христова се отличи с 9 точки, 3 борби и 8 асистенции за 30 минути на паркета, като бе сред най-полезните състезателки в мача.

Следващите предизвикателства за Атинайкос идват бързо – на 26 октомври тимът гостува на Аминтас в гръцкото първенство, а три дни по-късно ще приеме френския Шарне в нов сблъсък от Еврокъп.

Константинова и Келтерн остават непобедими

В същото време Карина Константинова и нейният германски отбор Келтерн записаха трети пореден успех в турнира, след като разгромиха косовския Пея с 92:57 у дома в група F. С тази победа тимът запази първото си място в класирането и продължава без загуба.

Българската националка отново показа универсалната си игра – 3 точки, 8 борби и 7 асистенции за 25 минути на терена. Келтерн е воден от помощник-треньора на женския национален отбор на България Матеа Тавич, а стабилното представяне на Константинова затвърждава впечатлението, че българките се превръщат във важни фигури в европейския баскетбол.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com