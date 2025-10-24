Български пробив в Мексико! Лиа Каратанчева стигна полуфинал

Българската тенисистка Лиа Каратанчева продължава впечатляващото си представяне в турнира от сериите WTA 125 в мексиканския град Керетаро. Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ си осигури място на полуфиналите на двойки след категоричен успех.

Към финала с летящ старт

Каратанчева и нейната партньорка Селена Яничиевич от Франция разгромиха Лян Тран (Нидерландия) и Анита Вагнер (Босна и Херцеговина) с 6:0, 6:3 само за 62 минути. Българо-френският тандем доминираше от първата до последната точка, като не остави шанс на противничките си нито при сервис, нито при ретур.

С победата Каратанчева заработи 49 точки за световната ранглиста и 1300 долара от наградния фонд. По-късно днес двете ще се изправят срещу водачките в схемата – Валерия Страхова (Украйна) и Алисия Ереро Линана (Испания) – в опит да стигнат първия си общ финал.

Лиа Каратанчева има седем титли на двойки от турнири на Международната федерация по тенис (ITF), включително последната – в Пазарджик през септември, но все още чака първия си трофей от турнир на WTA. В надпреварата на сингъл тя отпадна още в първия кръг, но при двойките показа форма и увереност, които я приближават към исторически пробив.

