Забравена звезда изуми световния тенис!

Наоми Осака спечели най-впечатляващата си победа като ниво на съперника от поне шест години, след като елиминира Коко Гоф на US Open с 6:3, 6:2, и достигно до четвъртфинал.

Бившата №1 в света временно се бе оттеглила от корта, за да роди дъщеря си през 2023 г., а след завръщането така и не намира формата, с която я помним от преди това най-важно за нея житейско събитие.

Осака влезе в турнира като №24 в ранглистата, а Гоф - като една от фаворитките и трета в схемата.

Около 25 000 дойдоха да видят интригуващия мач, който обаче не се получи като интрига по начина, по който те очакваха.

Осака не е побеждавала тенисистка на толкова висока позиция в ранглистата от 2019-а, когато се наложи над световната №1 Ашли Барти в Китай. Достига четвъртфинал на турнир в Шлема за първи път от 4 години, след като през 2021-ва спечели Australian open.

