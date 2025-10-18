Арне Слот защити рекорден трансфер на Ливърпул

Арне Слот е убеден, че звездата на Ливърпул Флориан Вирц е имал нещастието да не отбележи гол или да направи асистенция във Висшата лига след акостирането си на „Анфийлд“.

Мениджърът на мърсисайдци призова за търпение, докато 22-годишният халф се адаптира към новата среда.

Ливърпул подобри тогавашния си трансферен рекорд през юни, подписвайки с германския национал от Байер Леверкузен за гарантирани 100 милиона паунда и до 16 милиона паунда потенциални бонуси.

Въпреки че показа проблясъци от таланта си, които го доведоха до 57 гола и 65 асистенции в 197 мача за Байер Леверкузен, Вирц се затрудни да направи незабавно впечатление при седемте си участия във Висшата лига от началото на сезона.

"Ако си привлечен за толкова много пари, хората гледат главно головете и асистенциите, но мога да ви кажа, че той вече можеше да е с шест или седем асистенции", заяви Слот пред телевизия Sky Sports преди неделното дерби срещу Манчестър Юнайтед на "Анфийлд".

"Той нямаше малко късмет със завършващите удари, когато дава шанс на съотборниците си, но като цяло за 22-годишен е съвсем нормално да се налага да се приспособи към различна държава, камо ли към Висшата лига", коментира още нидерлнадският специалист.

Арне Слот също така направи паралели между ситуацията на Флориан Вирц и ранните трудности на Кевин Де Бройне в Челси.

Времето на Де Бройне в Челси беше по-скоро разочароващо, но след като се присъедини към Манчестър Сити през 2015 година за 54 милиона паунда, белгиецът се утвърди като един от най-добрите полузащитници в историята на Висшата лига.

"Може би сега подценявам най-добрия халф, играл някога във Висшата лига Кевин Де Бройне, който беше на 21 или 22 години, когато отиде в Челси. Но дайте на Вирц малко време. Аз определено ще му дам малко време, а междувременно той нямаше и късмет", допълни мениджърът на Ливърпул, чийто отбор е в серия от три поредни загуби във всички турнири и е на 1 точка зад лидера във Висшата лига Арсенал.

