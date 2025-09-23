Роджър Федерер се произнесе за Алкарас и Синер

Laver Cup 2025 приключи и за трети път през последните четири години отборът на Света победи този на Европа.

Преди финала обаче Роджър Федерер, който е един от основателите на турнира, бе гост в подкаста на Анди Родик - Served, където разкри някои доста интересни неща, за които никой не говори.

Според швейцареца почти всички директори на тенис турнири съвсем умишлено се стремят да правят кортовете по-бавни, за да помагат на Карлос Алкарас и Яник Синер. И така по-чето да гледаме финали между двамата.

Вероятно поради тази причина финалите и на Roland-Garros, и на Wimbledon, и на US Open бяха именно между двамата.

"Разбирам предпазната мярка, която директорите на турнири виждат в това да направят настилката по-бавна. Така по-слабите играчи трябва да нанесат допълнителни невероятни удари, за да победят Синер, докато ако настилката е бърз, може би може да нанесе само няколко, но в точния момент", казва Федерер.

Според Роджър Федерер директорите на турнири си мислят точно това. "Харесва ми Синер срещу Алкарас на финала. Донякъде е подходящо за играта."

Според Федерер сега повечето играчи играят сходно на различните настилки просто защото турнирите правят така, че кортовете да със сравнително еднаква бързина. Нещо, от което очевидно се облагодетелстват най-много Яник Синер и Карлос Алкарас.

"Ето защо печелиш Roland-Garros, Wimbledon и US Open, играейки по един и същи начин", допълва още Федерер, предава lifestyle.bg.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com