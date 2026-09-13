Гришо с емоционални думи към Федерер
Швейцарецът бе приет в Международната тенис зала на славата в Нюпорт
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Швейцарецът бе приет в Международната тенис зала на славата в Нюпорт
Маестрото спечели 20 титли от Големия шлем и е първият тенисист, направил това постижение
Помага ли се на младите тенис звезди
По време на кариерата си като тенисист той е спечелил 131 милиона долара само от турнири
Това постижение идва три години след оттеглянето му от професионалния тенис
Знам, че съм човек с много недостатъци, но винаги съм се опитвал да правя нещата със сърце, призна Ноле
Мечтата му е да предизвика емоции в публиката
Тази седмица Надал ще изиграе последния си професионален турнир
Двамата спечелиха общо 42 титли от "Големия шлем"
Носителят на 20 титли от Големия шлем слага край на професионалната си кариера
Добре дошъл в клуба на пенсионираните, заяви тя
41-годишният Федерер е един от най-обичаните тенисисти
Швейцарецът има травма в коляното
Хуркач е едва вторият тенисист от Полша, достигнал до полуфинал на турнир от Големия шлем
Двамата имат обща тренировка
Двубоят между звездите се очаква да подобри рекорда за най-голяма публика на тенис мач в историята
Швейцарецът се наложи над Милман в петсетова драма
Домът на Маестрото ще е в родината му Швейцария
Днес всички погледи са обърнати към полуфинала Рафаел Надал и Роджър Федерер