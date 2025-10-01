Синер отново го направи! Триумф в Пекин

Водачът в схемата на АТР 500 тенис турнира в Пекин Яник Синер спечели за втори път титлата в китайската столица.

На финала италианецът се наложи над 19-годишния Лърнър Тиен от Съединените щати с 6:2, 6:2, за да вдигне 21-и трофей н кариерата си.

Синер започна мача с пробив, а после постигна и още един за 4:1. Това му беше предостатъчно за спечелването на сета.

В следващия 52-ият в ранглистатаТиен се опита да вдигне нивото и стигна до първия си брейкбол, но съперникът го отрази. Италианецът спечели подаването на тийнейджъра за 3:2, след като той допусна двойна грешка. В следващия гейм американският левичар стигна до точка за рибрейк, но Синер устоя и затвърди. След това шампионът от Откритото първенство на Австралия и Уимбълдън през тази година проби отново и при 5:2 сервираше за титлата. Набързо 24-годишният Яник стигна до три шампионски точки и ликува при третата след отличен сече сервис.

Синер спечели в Пекин и през 2023-а, а миналия сезон отстъпи на финала срещу Карлос Алкарас. Първата си титла италианецът вдигна през 2020 година в София.

