Отиде си един от най-емблематичните български спортисти

На 84-годишна възраст, в навечерието на новата 2026 година, почина един от най-емблематичните български тенисисти и спортни личности – Стефан Цветков.

Скръбната вест съобщи синът му, също Стефан Цветков, президент на родната тенис федерация.

„Почивай в мир, тате. Думите не могат да опишат величието ти като човешко същество. Искаше ми се да имам шанса да ти кажа довиждане“, написа Цветков-младши във Фейсбук.

Известен в тенис средите като Големия Цъф, той е роден на 11 август 1941 година в София. Първите си стъпки в тениса прави едва 13-годишен на кортовете на „Спартак“, по-късно „Левски Спартак“. Активната му състезателна кариера продължава до 40-годишна възраст, като през това време участва в 25 държавни първенства и във всички пет национални спартакиади.

Цветков е сред най-успешните юноши на своето поколение – многократен шампион на България, студентски първенец на страната и двукратен национален шампион на двойки заедно с Цветан Цолов. Между 1959 и 1966 година той защитава цветовете на България като национал, а по-късно е капитан на представителния отбор за Купа „Дейвис“ и за европейското отборно първенство King’s Cup.

След края на активната си спортна кариера Стефан Цветков остава тясно свързан с тениса и спорта като цяло. Работи като спортен журналист и телевизионен коментатор, а в култовото предаване „Всяка неделя“ води обичаната от зрителите рубрика „Спортни свидетелства“.

Той е и сред ключовите фигури в организацията на международния турнир „Академик“ в София през 1980 и 1981 година, които са част от веригата ATP Volvo Grand Prix.

Делото му продължава и чрез семейството – неговият син Стефан Цветков, известен като Малкия Цъф, е дългогодишен президент на Българската федерация по тенис.

