Иван Тиков оглави Българската федерация по тенис
Стефан Цветков запазва позицията си като почетен президент
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Стефан Цветков запазва позицията си като почетен президент
На 84-годишна възраст
БНБ предупреждава за внимание при първите разплащания
Звездата ни с комплименти и за Стефан Цветков
Турнирът Sofia open може да е през ноември, разкри президентът на БФТ
Делегатите на общото събрание гласуваха единодушно за него
Президентът на Руската тенис федерация Шамил Тарпишчев (в средата) е на посещение в България по покана на шефа на родната централа Стефан Цветков (вдя...
Изключително признание за работата си получи президентът на Българската федерация по тенис Стефан Цветков. По време на конгреса в Сантяго (Чили) той б...
Париж. Президентът на Българската федерация по тенис (БФТ) Стефан Цветков бе избран за вицепрезидент на Европейската тенис асоциация (Тенис Европа), в...
София. Президентът на Българската федерация по тенис (БФТ) Стефан Цветков определи като успешна 2013 година. Това стана на специална пресконференция,...
София. Президентът на Българската федерация по тенис (БФТ) Стефан Цветков получи още един мандат като член на комитета за тенис за ветерани на Междуна...
София. Спечелената от Григор Димитров титла в Стокхолм е историческа, коментира от Лондон за „Стандарт нюз" президентът на Българска федерация тенис (...