3 дни до еврото! Какво да гледаме, пипаме и накланяме

Остават броени дни до въвеждането на еврото у нас, а още през януари разплащанията ще се извършват едновременно в евро и в лева. Интересът вече е видим – стартовите пакети с евромонети с българска национална страна се изкупуваха масово, а касите на Българска народна банка работиха извънредно заради наплива от желаещи. Именно сега, в първите дни на новата валута, вниманието към банкнотите се оказва решаващо.

Смарагдовият елемент – най-сигурният ориентир

Най-лесният начин да се разпознае истинската евробанкнота е чрез т.нар. смарагдовозелен елемент, който присъства върху всички номинали, независимо от основния им цвят. „Когато например банкнотата от 50 евро се наклони, цветът се променя от смарагдовозелено към тъмносиньо, а този елемент е изключително труден за подправяне“, обяснява пред БНТ главният касиер на БНБ Стефан Цветков.

Серия „Европа“ и богинята на светлина

Основно в обращение у нас ще бъде серия „Европа“, която е с по-наситени цветове в сравнение с първата серия от 2002 година. При поглед срещу светлина в хартията ясно се вижда образът на богинята Европа, който присъства и в холограмната лента от двете страни на банкнотата. „Освен портретния воден знак на богинята Европа, се виждат номиналната стойност и основното изображение – прозорци и врати“, посочва Стефан Цветков.

Пипни, наклони, погледни – трите златни правила

Евробанкнотите имат характерен релеф и специфично усещане при допир, тъй като са изработени от памучна хартия. „Винаги казваме – пипни, наклони и погледни. Когато прокараш пръсти по банкнотата, усещаш релефа и характерния звук на памучната хартия“, обяснява главният касиер на БНБ. Надписът ЕВРО на български и инициалите на Европейска централна банка на кирилица са сред другите отличителни елементи.

Какво се прави при съмнение за фалшива банкнота

Съмненията не бива да се подценяват. „Ако някой има съмнение, че банкнотата е фалшива, не трябва да я задържа или да се опитва да я прокарва отново в обращение, защото това е наказуемо. Най-добре е да се обади на 112 или в най-близкото полицейско управление“, подчертава Стефан Цветков. Дори банкнотата от 500 евро, която вече не се отпечатва, остава законно платежно средство и всяка банка е длъжна да я приеме или да я развали.

Откъде идват евробанкнотите и монетите

Общо 11 печатници в Европа произвеждат евробанкнотите, които след това се разпределят между националните централни банки. Необходимият брой се изчислява ежегодно съвместно с ЕЦБ. Евромонетите се произвеждат от всяка държава членка на еврозоната, като българските в момента се секат от Монетния двор у нас и от този в Словакия. Заради засиления интерес касите на БНБ отново работиха извънредно.

Подарък, спомен или начало на ново разплащане

Сред първите купувачи на стартовите комплекти мотивите са различни. „Даваш 40 лева, получаваш два стартови комплекта и ги подаряваш на деца, приятели или роднини“, споделят хора пред касите. Други признават, че ще ги запазят като спомен – „за подарък, няма да ги харча, няма да ги пипам“.

Какво става с машините за българския лев

По повод коментарите, че машините за производство на българския лев се унищожават, от БНБ уточняват, че те са универсални и не са предназначени за конкретна валута. Те просто се пренастройват. В Монетния двор машините продължават да работят – вместо левове и стотинки, сега отсичат евромонети с българска национална страна.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com