Синер разклати трона на Джокович

Световният номер 2 Яник Синер направи забележително изявление на кортовете в Рияд, като победи Новак Джокович с 6:4, 6:2 само за час игра на полуфинала на демонстративния турнир „Шестимата крале“.

Италианецът показа безупречна форма и с мощния си форхенд не остави шанс на сръбската легенда, за да се класира за втори пореден финал в Саудитска Арабия.

Синер в перфектна форма преди финала с Алкарас

Още от първите разигравания Синер наложи ритъма си и направи ранен пробив, с който взе първия сет с 6:4. Срещу 24-кратния носител на титли от Големия шлем Джокович италианецът демонстрира самочувствие и контрол, като запази изключителна прецизност в сервисите и играта на мрежата. Вторият сет започна с нов пробив за 2:0, последван от още един за 5:1, след което Синер хладнокръвно затвори мача при 6:2. Победата му дойде с увереността на зрял шампион, който знае как да доминира срещу най-добрите.

Така той си осигури място във финала срещу испанеца Карлос Алкарас – повторение на миналогодишния сблъсък, когато Синер направи пълен обрат и спечели титлата, прибирайки 6 милиона долара. Сега италианецът ще се опита да защити короната си и да затвърди статута си на най-големия съперник на Джокович в новата ера на тениса.

