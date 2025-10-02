Гришо се завръща

Най-успешният български тенисист Григор Димитров ще се завърне на турнира в Акапулко (Мексико) през 2026 година.

Надпреварата е на твърди кортове и от категория АТР 500, като ще се проведе от 23 до 28 февруари.

Димитров попусна последните две издания на турнира, но преди това беше редовен участник. Най-големият му успех е титлата през 2014-а, спечелена след успех със 7:6(1), 2:6, 7:6(5) срещу Кевин Андерсън. През 2020-а Гришо стигна до полуфиналите, но там отстъпи пред Рафаел Надал с 3:6, 2:6.

Гришо не е играл в официален турнир от юли, когато се контузи на Уимбълдън в мача срещу Яник Синер. Българинът е заявен за АТР 250 състезанието в зала в Стокхолм от 13 октомври, където игра финал миналата година и спечели първата си титла във веригата през 2013 година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com