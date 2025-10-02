Наш боксьор с важна победа на Европейско първенство

Състезателят Янко Илиев осигури още един четвъртфинал за България на Европейското първенство по бокс за младежи и девойки в Острава, Чехия.

Националът преодоля ирландеца Майкъл Райли. В категория до 55 килограма талантът, воден от треньорите Александър Александров и Фикрет Ереджебов, трябваше да компенсира сериозно изоставане в ръста, но се справи с тежката задача и постигна неединодушна победа.

Така Илиев влезе в Топ 8 на шампионата на Стария континент. На 5 октомври той ще боксира с друг представител на Острова – Риза Сафари (Англия).

В другата среща Милена Николова (57 кг) отстъпи на украинката Ана Колотурска.

