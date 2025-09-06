Шампионът Иван Иванов с първи думи след историческия финал

Шампионът от US Open при младежите - Иван Иванов, благодари на своя екип и феновете след успеха над Александър Василев на финала в Ню Йорк.

"Благодаря на всички. На първо място искам да поздравя Александър за страхотния тенис, който показа през годината. Искам да благодаря на моя екип и на всички вас, които сте тук. Днес е голям празник в България, бих искал да го отпразнувам с вас, но трябваше да играя малко повече", сподели Иванов след истоирческия мач.

16-годишният тенисист повтаря постижението на Григор Димитров от 2008 година, когато хасковлията спечели "Уимбълдън" и US Open при младежите.

Александър Василев поздрави съперника си след загубения финал. Родният талант гледа напред с оптимизъм, а и че е щастлив от представянето си на турнира в Ню Йорк.

"Трудно е да започна да говоря. Много съм щастлив, че стигнах финала. Огромни поздравления за Иван и екипа му. Благодаря на турнирния директор и на всички, които допринесоха за толкова специалния турнир. Благодаря на екипа ми и моето семейство. Гледам с оптимизъм напред. Днес имаме празник - Денят на Съединението. Всички фенове са щастливи, както и аз с това пътешествие, което имах", сподели Василев на корта преди официалното награждаване.

Братовчедът на Григор Димитров е сред най-големите таланти в родния тенис.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com