Така лондончани събра пълен актив от 9 точки и то без допуснат гол

Арсенал съкруши Атлетико Мадрид за 13 минути
21 окт 25 | 23:54
95
Арсенал разби с 4:0 у дома Атлетико Мадрид за третата си поредна победа в Шампионската лига. Лондончани изковаха успеха си с четири гола в рамките на 13 минути през втората част.

Габриел Магаляеш (57), даде аванс за тима на Микел Артета, а Габриел Мартинели (64) удвои аванса. Последваха и минутите на Виктор Гьокереш (67, 70), които тотално довършиха испанците.

Така Арсенал събра пълен актив от 9 точки и то без допуснат гол - 8:0. Атлетико Мадрид пък допусна второто си поражение в турнира, като има и една победа.

