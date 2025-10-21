Барселона разгроми Олимпиакос

Барселона постигна впечатляваща победа с 6:1 над Олимпиакос в двубой от третия кръг на същинската фаза на Шампионската лига, игран на стадион „Монтжуик“. Героят на вечерта бе Фермин Лопес, който отбеляза хеттрик и изведе каталунците към убедителен успех.

Първото опасно положение в мача бе за гостите, когато Даниел Пуденсе принуди Счензни да се намесва ефектно. Малко след това Барселона отвърна с атака по лявото крило, при която Балде намери Рашфорд, но неговият удар мина на сантиметри над гредата.

Каталунците поведоха още в 7-ата минута. След бърза комбинация в наказателното поле Фермин Лопес завърши с премерен удар за 1:0. В 11-ата минута Рашфорд бе близо до нов гол, но ударът му от пряк свободен удар профуча край страничния стълб.

В 38-ата минута грешка в защитата на Олимпиакос позволи на Педри да отнеме топката, след което Фермин Лопес с хладнокръвен удар оформи 2:0.

След почивката гръцкият тим получи шанс да се върне в мача. Ел-Кааби отбеляза гол с глава, който бе отменен заради нарушение, но след преглед с ВАР бе отсъдена дузпа. Нападателят не сбърка от бялата точка за 2:1.

Радостта на гостите обаче бе кратка – секунди по-късно Хесе получи втори жълт картон и бе изгонен. В 67-ата минута Барселона получи дузпа за нарушение срещу Маркъс Рашфорд, а Ямал бе точен за 3:1.

Последва пълно надмощие на домакините. В 74-ата минута Рашфорд се разписа за 4:1, две минути по-късно Фермин Лопес оформи своя хеттрик, а в 79-ата минута Рашфорд нанесе последния удар за крайното 6:1, пише gol.bg.

