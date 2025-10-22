Кардинални промени в Лудогорец

Лудогорец потегля за Швейцария, където утре от 22:00 часа се изправя срещу Йънг Бойс в мач от третия кръг на същинската фаза на Лига Европа. В този сблъсък разградчани ще играят не само за трите точки, а и за главата на треньора Руи Мота, пише "Тема Спорт".

Вратата на португалеца ще бъде посочена при поражение в Берн. А той ще трябва да се спасява със състав с нисък морал. В събота орлите разочароваха за пореден път - 1:1 срещу Спартак Варна у дома. А играта скърцаше във всички направления. Затова и португалецът ще направи промени във всички линии. Очаква се под рамката да се завърне Серджио Падт.

Добрата новина е, че след контузия на линия ще бъде израелският национал Идан Нахмиас. Той бе картотекиран на пожар за турнира след тежката травма на Едвин Куртулуш. Нахмиас е гласен за заместник на Вердон. В халфовата линия Нареси разочарова и ще започне Ивайло Чочев. Българинът поне е опасен в предни позиции.

Ганаецът Бърнард Текпетей очевидно не е в ритъм и ще отстъпи място на Ерик Маркус. А централният нападател Матеус Машадо ще бъде пратен на пейката за сметка на Ерик Биле. Бразилецът все още няма гол или асистенция за орлите. Предстои да видим обаче дали пълната промяна ще донесе нещо срещу Йънг Бойс.

