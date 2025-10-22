Вратарят на Левски Светослав Вуцов може да се върне в националния отбор при едно условие, стана ясно след продължилата два часа дискусия между президента на БФС Георги Иванов и шефовете на Левски.

На срещата на силните фигури в„Бояна“ присъстваха националният селекционер Сашо Димитров, собственикът на Левски Наско Сираков, изпълнителният директор на „сините“ Даниел Боримиров и самият Светослав Вуцов, както и треньорът на вратарите в националния отбор Николай Чавдаров. Срещата започна в 10:30 часа и приключи малко преди 12:30, като след нейния край нито една от страните не пожела да даде официални изявления, пише "Мач Телеграф".

Стражът обяви, че се оттегля временно от националния отбор заради напрежението, което се породи между Вуцов и щаба на националния отбор, с. Решението му бе подкрепено от Левски, а освен това бе защитен и от Асоциацията на професионалните футболисти. Двете страни са постигнали единствено съгласие да има нова среща – този път без началниците, а с участието само на вратаря, неговия треньор в Левски Божидар Митрев, Александър Димитров и неговите помощници.

„Събитието премина при конструктивен диалог между двете страни, които обсъдиха възникналата ситуация след последните мачове на националния отбор. В края на разговора бе отправена покана за нова среща в следващите дни между щаба на националния отбор, Светослав Вуцов и треньора на вратарите в ПФК Левски Божидар Митрев“, написаха официално от БФС.

Неофициално се разбра, че противоречията между Светльо Вуцов и треньорите далеч не са изгладени. Вратарят на „сините“ не е склонен да се върне в отбора. Той обаче може да промени мнението си, но при условие, че Александър Димитров отстрани от щаба си треньора на вратарите Николай Чавдаров. Конфликтът между Чавдаров и фамилия Вуцови не е от вчера, а датира още от времето, когато Светослав Вуцов е бил част от младежкия национален отбор. Тогава треньорът е обвинил Вуцов за поражението от Уелс с 0:4 в София преди пет години. Хрониките припомнят, че тогава Вуцов действително има вина, но само за първия гол на британците.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com