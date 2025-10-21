Левски взе огромно решение

Столичният Левски се радва на добра игра и първо място в класирането, а това задължава шефовете за запазване на добрия колектив и правенето на дългосрочни сметки за състав, който да печели трофеи. През миналата седмица ръководството направи много важен ход и подписа ново споразумение с треньора Хулио Веласкес. Така испанецът вече е спокоен в дългосрочен план, защото предишният му договор бе до лятото. А сега специалистът е наясно, че има солидна подкрепа зад гърба си. И ще може да развие докрай идеите си. Знаейки, че е „от тук и е задълго“ в Левски.

Босевете ще опитат да направят същото и с основни играчи. Като за целта вече се водят разговори с трима защитници, съобщава „Тема спорт“. Това са националът Кристиан Димитров, първият капитан Цунами и левият бек Майкон. Първите двама са с контракти само до лятото, а последният е с такъв до това на 2027 година.

28-годишният Димитров е твърд титуляр в центъра на защитата. За него винаги има място в нея, стига да е здрав. А партньори на бившия играч на Ботев Пловдив Хулио Веласкес избира между Кристиан Макун, Цунами, както и взетия това лято северномакедонец Никола Серафимов. Родният национал има на сметката си 9 мача с 1 гол в Първа лига през сезона, като взе участие във всички срещи на континенталната сцена. Той е на „Герена“ от началото на 2023-та и е от играчите с най-голям стаж в състава. Заради това е и един от капитаните на Левски.

Лентата по право стои на ръката на Цунами. Бразилецът бе доведен на „Георги Аспарухов“ от Станимир Стоилов, като играе за отбора от пролетта на 2022-ра. До миналата кампания бе твърд титуляр на левия фланг на отбраната. Тогава обаче вече бившият треньор Станислав Генчев го преквалифицира в централен защитник, като наред с това го ползваше и като дефанзивен халф. Цунами вече веднъж удължи договора си с Левски. А от настоящия му остават няколко месеца. Настроенията са, че ще се стигне и до ново преподписване. Цунами (29 години) има български паспорт и не заема квота за играч извън Европейския съюз. Освен това е ценен, защото може да играе на няколко поста. Както и че думата му се чува в съблекалнята.

Майкон пристигна на „Герена“ малко преди края на сезон 2023/24, като бе одобрен от тогавашния наставник Николай Костов. Захапа като титуляр при Станислав Генчев като ляв халфбек при схема 3-5-2. През този сезон също започва на фланга. Но често в течение на двубоите се мести в халфовата линия, за да помага с изнасянето на топката и изграждането на атаките. Наскоро призна в интервю, че умее да действа и в по-предни позиции, като не е изключено, познавайки Хулио Веласкес, да го видим и на друг пост. Той има контракт до лятото на 2027-а, но сините искат да задържат играча за дълго време. За да могат да настояват и за по-голяма трансферна сума при негова продажба – през лятото сините отхвърлиха предложение за правата му от Нант.

Наред с новите договори ръководството на Левски е заето и с гледането на играчи за зимна селекция, както и за воденето на преговори с вече набелязани. Ясно е, че сините търсят футболист за върха на нападението. Причината е, че към голмайстора на състава Мустафа Сангаре има солиден интерес от чужбина. От „Герена“ признаха, че миналия месец са отказали сериозна оферта за него от африкански гранд. Но през зимата националът на Мали може да бъде продаден. Той е в полезрението на няколко френски тима, а наред с това е на радара и на клубове от Саудитска Арабия.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com