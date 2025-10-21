Спартак Варна спасен! Помощ от най-високо

Спартак Варна е спасен. Отборът запазва професионалния си лиценз, стана ясно днес.

Усилията на новото ръководство, начело с Алекс Илиев дадоха резултат, след като благодарение на подкрепата и настояването на Бойко Борисов министърът на финансите Теменужка Петкова подписа съгласие за погасяване на дълга на клуба към НАП в размер на 555 000 лева.

Тази сума бе отпусната безвъзмездно като помощ на клуба от варненския ОбС, но се изчакваше одобрението на Петкова, за да се извърши превода към НАП.

След като всичко приключи благополучно, утре Спартак ще представи документ пред Лицензиозната комисия, че няма просрочени задължения, и ще запази лиценза си.

Припомняме, че именно новите шефове на „соколите“, които започнаха да управляват след Общото събрание на 6 юли, имаха основната заслуга местният парламент да отпусне въпросните 550 000 лева на клуба.

Бойко Борисов пък прави втори жест на Спартак, след като преди години като министър-председател отпусна почти 5 милиона от държавния бюджет, за да възстанови собствеността на стадионите на клуба, и да ги направи годни за тренировки и футболни мачове.

По-рано днес Спартак излязоха с дълга позиция, в която молят Бойко Борисов и Теменужка Петкова да се намесят, тъй като изпълняващият длъжността кмет на Варна Павел Попов отказва да изпълни решението на Общинския съвет преди да получи становище от Министерството на финансите.

