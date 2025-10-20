Ламин Ямал оглави престижна класация. Нов рекорд

Transfermarkt публикува символичен национален отбор, съставен от най-скъпите футболисти в света към момента. Начело в престижната класация е 18-годишното крило на Барселона Ламин Ямал, оценено на рекордните 200 милиона евро.

В състава попадат общо трима играчи на Барселона и двама на Реал Мадрид, което потвърждава доминацията на испанските грандове в съвременния футбол.

Отборът на най-скъпите според Transfermarkt:

Вратар: Лукас Шевалие (Пари Сен Жермен) - 40 млн. евро

Защитници: Пау Кубарси (Барселона) - 80 млн., Алесандро Бастони (Интер) - 80 млн., Уилям Салиба (Арсенал) - 80 млн.

Полузащитници: Джамал Мусиала (Байерн Мюнхен) - 140 млн., Педри (Барселона) - 140 млн., Джуд Белингам (Реал Мадрид) - 180 млн., Ламин Ямал (Барселона) - 200 млн.

Нападатели: Килиан Мбапе (Реал Мадрид) - 180 млн., Ерлинг Хааланд (Манчестър Сити) - 180 млн., Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) - 150 млн.

Общата стойност на единайсеторката надхвърля 1,4 милиарда евро, като средната възраст на играчите е под 23 години - ясен знак за новата генерация звезди, която вече диктува темпото във футбола, пише "Топ спорт".

