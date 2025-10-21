Съдбоносно назначение в ЦСКА

Босовете на ЦСКА планират да назначат главен методист, който да оглави детско-юношеската школа на клуба, научи „Тема Спорт“.

Към настоящия момент тази роля се изпълнява от директора на ДЮШ. В последните две години това бе Костадин Ангелов-Лаптопа, но след неговото уволнение временно на поста застана координаторът Петър Занев.

В Борисовата градина са концентрирали усилията си в намирането на специалист, който да въведе цялостната методика в академията, докато директорът на ДЮШ вече ще се занимава повече с административна дейност. Не е изключено и Петър Занев да остане за постоянно на тази позиция.

Както е известно, ЦСКА има големи амбиции за развитието на школата си и вече започна изграждането на чисто нова модерна база, която ще се намира на метростанция „Софийска Света гора“, в близост до Столичното летище.

Планът е до две години червените юноши изцяло да се преместят в този комплекс, който да разполага и с пансион за децата от провинцията. Твърде вероятно е от клуба да се обърнат към именит чуждестранен методист, който да оглави тези процеси.

