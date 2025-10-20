Монтана изпусна победата срещу Берое

Отборите на Берое и Монтана завършиха 1:1 в последната среща от 12-ия кръг на футболното ни първенство.

Още с първата си по-опасна атака домакините от Стара Загора откриха резултата.

В 7-ата минута след центриране отдясно на Жоао Мигел, Алберто Салидо стреля от движение и прати топката в близкия ъгъл на вратата, пазена от Марсио Роса.

Само 9 минути по-късно при първото си положение Монтана изравни.

Филип Ежике успя да изпревари Хуан Пабло Саломони при извеждащ пас и му отне след което стреля от почти нулев ъгъл и успя да прати топката в мрежата.

В средата на първото полувреме Борис Димитров опита опасен шут от дистанция, но Артур Мота изби в корнер.

До края на първата част повече интересни ситуации не се създадоха, но Монтана беше по-активен през по-голямата част от времето.

Второто полувреме не започна по най-добрия начин за Берое, след като Алберто Салидо бе заменен принудително.

Това позволи на Монтана да продължи натиска си, но до опасни ситуации не се стигна.

В 52-ата минута Марсио Роса отрази опасен удар на Нене.

Малко след това Кайо Лопес също опита удар, но отново Роса се намеси.

В 65-ата минута домакините отново трябваше да правят примудителна смяна, след като Викторио Вълков получи контузия и беше изнесен на носилка.

В 76-ата минута Монтана изпусна победата, след като Илиадис изведе Ежике сам срещу вратаря, но нападателят не успя да вкара, предаде БНР.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com