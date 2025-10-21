Пълна мистерия в БФС около Светослав Вуцов

Срещата относно вратаря на Левски Светослав Вуцов приключи.

Тя се състоя на базата на БФС в Бояна. На нея присъстваха стражът, шефовете на Левски Наско Сираков и Даниел Боримиров, националният селекционер Александър Димитров, треньорът на вратарите Николай Чавдаров, както и президентът на футбола ни Георги Иванов.

Разговорите продължиха около два часа, но след нея никой не коментира подробности. Очакванията са в рамките на деня двете страни да излязат с официална позиция.

