Какво се случва. Гонзо съди Велислав Вуцов

Президентът на БФС - Георги Иванов, ще заведе дело срещу Велислав Вуцов за клевета на стойност 50 000 лева.

Ръководителят на футболната ни централа се е засегнал от думите, които оправи треньорът по негов адрес в своя подкаст.

Синът на Иван Вуцов изригна с гневен коментар след скандала със сина му Светослав в националния отбор. Младият вратар обяви, че временно се оттегля от държавния тим заради проблеми с част от щаба на "трикольорите".

До напрежението се стигна, заради факта, че Вуцов е закъснял за тръгването на "лъвовете" преди мача с Турция.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com