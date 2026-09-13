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Отново оправдаха Мургина

Отново оправдаха Мургина

За трети път Софийския апелативен съд (САС) оправда бившия шеф на НАП Мария Мургина. Тя беше подсъдима за това, че е принудила бившата шефка на НАП-С...

10 декември | 18:12
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