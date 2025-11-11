Истина ли е? Левски съди свой фен за маса пари

Футболният Левски е на път да създаде прецедент срещу феновете, заради чието поведение клубовете биват санкционирани.

Сините са завели дело срещу свой привърженик, за да си възстановят платена глоба от 19 000 лева, наложена му от БФС заради действия на фен, съобщава "Лекс.бг" цитирани от "Тема Спорт".

Глобата бе наложена след гостуване на Левски в Разград на 17 август 2024 г. за двубой с Лудогорец. Мачът бе от V кръг на първенството в Първа лига и завърши 1:0 за домакините. В сектора за гостуващи привърженици въпросният запалянко е залепил върху плексигласовата преграда над 20 стикера във формата на свастика. След това е бил разпознат по записи от камери на стадиона на Лудогорец и му е съставен акт за установяване на административно нарушение.

