Цветомир Найденов взе за мезе звезда на Левски

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов се пошегува с нападателя на Левски Мустафа Сангаре и изпълнителния директор на ЦСКА Вангел Вангелов.

Той сравни и стадиона на отбора в Бистрица с митичното съоражение на Бока Хуниорс "Ла Бомбонера".

Ето какво написа предприемачът в социалните мрежи:

"Само на мач на ЦСКА, на Ла Бонбонера, може да дойдат Сангаре и Вангел Вангелов като фенове на футбола, да си седнат нормално и да се наслаждават на играта."

