ЦСКА с нов трансферен удар около Нова година
27 дек 25 | 11:09
Лео Перейра може да се смята за сигурно ново попълнение на ЦСКА. От клуба обаче все още не официализират сделката, защото бразилското крило има действащ договор със Спорт Ресифе, където е преотстъпен до края на годината, пише "Мач Телеграф".

Около Перейра има драма заради скандал между Витория и Спорт Ресифе, последните два отбора, в които той е играл под наем, и заради това "червените" не искат да изострят ситуацията допълнително. Иначе Лео Перейра е собственост на КР Брасил с договор до края на 2026 година, а в Бразилия твърдят, че "червените" ще платят за правата му 800 000 евро.

Очаква се Перейра да бъде обявен официално за ново попълнение на ЦСКА в началото на идната година. "Червените" вече се подсилиха с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

