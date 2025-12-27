ЦСКА с нов трансферен удар около Нова година

Лео Перейра може да се смята за сигурно ново попълнение на ЦСКА. От клуба обаче все още не официализират сделката, защото бразилското крило има действащ договор със Спорт Ресифе, където е преотстъпен до края на годината, пише "Мач Телеграф".

Около Перейра има драма заради скандал между Витория и Спорт Ресифе, последните два отбора, в които той е играл под наем, и заради това "червените" не искат да изострят ситуацията допълнително. Иначе Лео Перейра е собственост на КР Брасил с договор до края на 2026 година, а в Бразилия твърдят, че "червените" ще платят за правата му 800 000 евро.

Очаква се Перейра да бъде обявен официално за ново попълнение на ЦСКА в началото на идната година. "Червените" вече се подсилиха с колумбийското крило Алехандро Пиедраита.

