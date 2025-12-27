Много коледен футбол в събота ПРОГРАМАТА

MAX Sport 3
13:30 Парма – Фиорентина, Серия А
16:00 Лече – Комо, Серия А
19:00 Удинезе – Лацио, Серия А
21:45 Пиза – Ювентус, Серия А
Diema Sport 2
14:30 Нотингам - Манчестър Сити, Висша лига
17:00 Арсенал – Брайтън, Висша лига
19:30 Челси - Астън Вила, Висша лига
22:00 Уест Хем – Фулъм, Висша лига
MAX Sport 4
14:30 Бенин – Ботсвана, Купа на Африканските нации
17:00 Сенегал – Конго, Купа на Африканските нации
19:30 Уганда – Танзания, Купа на Африканските нации
22:00 Нигерия – Тунис, Купа на Африканските нации
RING
14:30 Хибърниън – Хартс, Висша лига на Шотландия
17:00 Ливингстън – Селтик, Висша лига на Шотландия
19:45 Абърдийн - Дънди Юн, Висша лига на Шотландия
MAX Sport 2
16:50 Ал Насър - Ал Ахдуд, Саудитска Професионална Лига
19:30 Ал Итихад - Ал Шабаб, Саудитска Професионална Лига
Diema Sport
17:00 Брентфорд – Борнемут, Висша лига
Diema Sport 3
17:00 Ливърпул – Уулвърхемптън, Висша лига
Nova Sport
17:00 Бърнли – Евертън, Висша лига
