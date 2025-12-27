Спорт

Много коледен футбол в събота ПРОГРАМАТА

Ето какво ще се предава в родния ефир

27 дек 25 | 12:45
149
Стандарт Новини

MAX Sport 3

13:30 Парма – Фиорентина, Серия А

16:00 Лече – Комо, Серия А

19:00 Удинезе – Лацио, Серия А

21:45 Пиза – Ювентус, Серия А

Diema Sport 2

14:30 Нотингам - Манчестър Сити, Висша лига

17:00 Арсенал – Брайтън, Висша лига

19:30 Челси - Астън Вила, Висша лига

22:00 Уест Хем – Фулъм, Висша лига

MAX Sport 4

14:30 Бенин – Ботсвана, Купа на Африканските нации

17:00 Сенегал – Конго, Купа на Африканските нации

19:30 Уганда – Танзания, Купа на Африканските нации

22:00 Нигерия – Тунис, Купа на Африканските нации

RING

14:30 Хибърниън – Хартс, Висша лига на Шотландия

17:00 Ливингстън – Селтик, Висша лига на Шотландия

19:45 Абърдийн - Дънди Юн, Висша лига на Шотландия

MAX Sport 2

16:50 Ал Насър - Ал Ахдуд, Саудитска Професионална Лига

19:30 Ал Итихад - Ал Шабаб, Саудитска Професионална Лига

Diema Sport

17:00 Брентфорд – Борнемут, Висша лига

Diema Sport 3

17:00 Ливърпул – Уулвърхемптън, Висша лига

Nova Sport

17:00 Бърнли – Евертън, Висша лига

