Цветомир Найденов отново ръси бисери за Левски и ЦСКА
Ще има ли шпалири и кой ги прави
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Ще има ли шпалири и кой ги прави
Тръгнаха закачки точно в негов стил
Гьозтепе с шанс за реванш след загубата от лятото
С поредните си хитове в мрежата
Босът на ЦСКА 1948 пак се вихри в мрежата
С какво опита да сравни играта на отбора
Спонсорът на ЦСКА 1948 даде показателно сравнение
Бизнесменът пусна информация във "Фейсбук".
Отговори на поредното видео на хазартния бос
Така става с всеки рекетьор влязъл в даден бизнес и бизнесът е нормално да го изхвърли като чуждо тяло, каза собственикът на Ефбет
Чери, възмездието те чака, написа собственикът на Ефбет
Собственикът на Ефбет с гневен пост във фейсбук
Цветомир Найденов намекна, че вече има хора на олигарха, пропели срещу него
Поискал Цветомир Найденов да му я "подари"
Това е станало след финала за Купата на България снощи
Някой трябва да се нагърби да подаде сигнали в прокуратурата и да свидетелства, каза собственикът на Ефбет
Георги Кадиев е утвърдил невижданата по света такса 15% от оборота и по този начин е спомогнал за монопола на Божков
Сравни го със съветски сериен убиец
Бившият съдружник на обвиняемия олигарх Цветомир Найденов се страхува за живота си
Разясни му двата типа хазартни игри