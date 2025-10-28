Цветомир Найденов изби рибата с коментар за ЦСКА 1948

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 - Цветомир Найденов коментира представянето на отбора при победата над шампиона Лудогорец с 5:4.

Ето какво написа той във Фейсбук:

"Изгледах мача с Лудогорец наново. Играта на ЦСКА до 82 минута беше за Шампионска лига, полуфинал . 5:1 - футболно пребиване. После треньорът реши да се прави на треньор, а футболистите да се правят на Бразилия

Ама 5:4 си е по-добре от 1:0 Браво , Майстори!".

