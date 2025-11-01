Цветомир Найденов с дебела шега за скандала в Пловдив СНИМКА

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, направи шеговит коментар по повод инцидентите на дербито на Пловдив.

Двубоят бе прекратен малко преди края на първото полувреме, след като фен на Локомотив уцели вратаря на Ботев Даниел Наумов с бутилка в главата.

Найденов публикува снимка на колоритен фен на "червените", който прилича на голмайстора на Берое - Алберто Салидо и написа следното:

"Със Салидо сме се разбрали. Никакви бутилки!".

