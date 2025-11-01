Спорт

Цветомир Найденов с дебела шега за скандала в Пловдив СНИМКА

Босът на ЦСКА 1948 пак се вихри в мрежата

Цветомир Найденов с дебела шега за скандала в Пловдив СНИМКА
01 ное 25 | 18:50
421
Стандарт Новини

Спонсорът на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов, направи шеговит коментар по повод инцидентите на дербито на Пловдив.

Двубоят бе прекратен малко преди края на първото полувреме, след като фен на Локомотив уцели вратаря на Ботев Даниел Наумов с бутилка в главата.

Найденов публикува снимка на колоритен фен на "червените", който прилича на голмайстора на Берое - Алберто Салидо и написа следното:

"Със Салидо сме се разбрали. Никакви бутилки!".

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com

Тагове:
Автор Стандарт Новини
Още от Спорт
Коментирай