Почитаме чудотворец, покровител на семейството. Не пипайте игла

На 11 ноември българите почитат Свети Мина, един от най-обичаните небесни закрилници, известен с чудесата си и помощта към хората в нужда. Името му означава „месечина, луна“, а денят му съвпада с началото на „Вълчите празници“ – период, който води след себе си най-дългите и студени нощи в годината.

Покровител на семейството, сираците и пътуващите

Днес Свети Мина се почита като покровител на семейството. Той закриля жените, затова на този ден те се молят пред иконата му за здраве на децата си, радост и благополучие на дома. Светецът е известен чудотворец, защитник на сираците, бездомните и народните лечители, както и на воините и всички, поели на дълъг път.

Кой е Свети Мина?

Свети Мина бил войник в Египет. За вярата си след мъчения бил посечен с меч през 296 година при Диоклетиан и Максимиан. Той служил във войската в Котуанската област под началството на военачалника Фирмилиан. В епохата на тези двама римски императори вярващите християни били подложени на преследвания и принуждавани да извършват идолски жертвоприношения.

Мина, не желаейки да се покланя на бездушни идоли, оставил воинското си звание и се оттеглил в планините и пустините, където се посветил на пост и молитва, поучавайки се в Божия закон и служейки ден и нощ на Единия Истински Бог.

Народни вярвания и обичаи

В народната представа Свети Мина е господар на вълците, които трябвало да пуска и прибира. Празникът му бележи средата на Вълчите празници – от Архангеловден до Коледни Заговезни – времето, когато вълците са най-активни. По това време хората довършвали всички ремонти, поправяли огради и запушвали процепите, през които могли да се промъкнат злите сили.

Обичаи – На 11 ноември се палят свещи, правят се молитви за здраве и защита на дома. Жените се молят за децата си и за щастие в семейството.

Забрани – Не се шие, пере или извършват тежки физически дейности, за да не се наруши закрилата на светеца. Не се разхищава храна и не се проявява жестокост към хора и животни.

Вълчи празници – Периодът започва днес и продължава до Коледни Заговезни. Хората вярват, че вълците и злите сили стават по-активни, затова се пазят и укрепват животните и дома.

Имен ден празнуват

На този ден празнуват носещите имената Виктор, Виктория, Минчо и Минка, като честитят името си и отправят молитви за здраве и щастие.

Силата на традициите

Свети Мина остава символ на закрила, семейна грижа и духовна сила. Денят на 11 ноември съчетава религиозното и природното възприятие – отбелязва се в началото на зимата, когато грижата за семейството и домашните животни е особено важна. Днес мнозина продължават да почитат светеца чрез молитви, малки обреди и поддържане на старите традиции, които носят топлина и защита в студените нощи.

