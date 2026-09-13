След падането на Орбан: Вучич загуби най-силния си покровител в ЕС
Орбан вече не може да защитава Белград, идва време за натиск
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Орбан вече не може да защитава Белград, идва време за натиск
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