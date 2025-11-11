ЦСКА мачка здраво Левски през новия век

ЦСКА затвърди сериозната си доминация във Вечното дерби за първенство през този век. Победата с 1:0 след гол на Джеймс Ето'о бе 25-а за "армейците" за 25 години в общо 63 сблъсъка.

Равенствата са 24, а успехите за "сините" - 14, което означава едва 22% успеваемост. Това е драстичен регрес за тима от "Герена", който завърши ХХ век с 42% - 43 победи за Левски, 36 за ЦСКА и 24 ремита.

"Сините" започнаха много добре и новото столетие с 3 успеха и две равенства в 5 мача, но след това "червените" наложиха тотално надмощие и през 2021 г. стигнаха до обрат в общия баланс в дербито.

А след победата в събота отново покачиха разликата на 4 в своя полза. Головата разлика през ХХI век логично е с чувствително предимство за ЦСКА - 69:51. Христо Янев вече е 2 от 2 като треньор в мач №1 у нас и затвърди тенденцията българските наставници да доминират осезаемо над чуждестранните в дербито, пише "Тема Спорт".

