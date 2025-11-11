Меси с голямо признание за Барселона

Лионел Меси разкри нови подробности около емоционалното си напускане на Барселона през 2021 година в откровено интервю за Diario Sport.

„Не напуснах Барса по начина, по който си представях… по който мечтаех,“ сподели аржентинската легенда.

В понеделник Меси изненада всички, като се появи на „Камп Ноу“, за да разгледа напредъка по реконструкцията на стадиона. Клубът не е бил предварително уведомен за посещението му и е останал изненадан от появата на иконата.

Меси вече неведнъж е споделял, че иска един ден да се върне в Барселона, за да получи подобаващо сбогуване с феновете и клуба, където прекара най-славните години от кариерата си.

