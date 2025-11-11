Общество

Психично болна нападна грозно Деница Сачева!

Тя опита да запази спокойствие

11 ное 25 | 12:29
Стандарт Новини

Минути след като приключи срещата между управляващите, синдикатите и работодателите във връзка с бюджета на следващата година, Деница Сачева и шефовете на синдикалните организации излязоха пред медиите да разкажат какво са обсъждали. 

Докато Сачева отговаряше на въпроси на журналистите случайна жена атакува депутата с обидни думи.

Вещица. Превърнахте България в гробница, вещицо!

Не може да не обърнем внимание на тази жена, която в момента очевидно има проблем, коментира Сачева, опитвайки се да разбере какво мъчи жената.

Мръсни! Свиня! Изпълнявате поръчки! България на българите, бе, крещеше жената, която в един момент достигна почти до истерия.

За съжаление се случват и такива неща, коментира Сачева.

Смуткриминал Джексън
преди 1 час

Психично болната е права. Деница Сачева заслужава да бъде гилотинирана публично, защото през 2020 година, когато беше КОВИД-19 пандемията, тя обеща, че ще удължи сроковете на ТЕЛК решенията, но не го спази това обещание, тоест тя е излъгала толкова много хора.

Непозната
преди 51 минути

Много правилно е казала жената. Деница Сачева се смее, но отгоре изпращат яки шамари......само търпение и нейното време ще дойде.

anonymous
преди 40 минути

Лукойл може да е причината. От руснаците тази е подстрекавана.

