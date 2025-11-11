Ливърпул поиска обяснение за съдиите престъпници в Англия

От Ливърпул официално са се свързали със съюза на съдиите в английския футбол, за да изразят притесненията си след дербито с Ман Сити, загубено с 0:3 и да поискат официален коментар.

При 0:1 в мача, гол на Върджил ван Дайк бе отменен заради спорна засада и преценка, че Робъртсън пречи на вратаря Донарума, като след мача всеобщото мнение бе, че положението е твърде субективно и попадението е можело и да остане.

Червените обаче считат, че в случая е допусната сериозна грешка и поради тази причина са изразили недоволството си от това, че ВАР не се е намесил, макар и да отчитат трудностите при работата на реферите, които взеха решението на терен.

Шампионите са на мнение, че Робъртсън не е на линията на удара и поради тази причина не затруднява виждането на вратаря на съперника. След мача мениджърът Арне Слот бе категоричен в мнението си, че голът е редовен, а впоследствие от клуба са поискали официален коментар от организацията на съдиите.

Според бившия съдия Дърмът Галахър положението е субективно и е 50 на 50. „Това е доста сива зона и всичко е въпрос на интерпретация. В крайна сметка помощник-съдията сингализира и главният рефер се съобрази с това.

Интерпретациите са свързани с позицията на Робъртсън и преценката дали влияе на Донарума или не. Тук наистина може да има тълкуване, но не ВАР е този, който трябва да отсъжда, така че решението бе взето на терен“ заяви той.

