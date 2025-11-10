Кремъл реши съдбата на Лавров!

Кремъл опроверга информацията, че ветеранът външен министър Сергей Лавров е влязъл в конфликт с руския президент Владимир Путин, след като продължителното отсъствие на дипломата от публичното пространство породи въпроси.

Спекулациите за бъдещето на Лавров възникнаха след информация за напрегнат телефонен разговор с държавния секретар на САЩ Марко Рубио, в резултат на който беше отменена планираната среща на върха между Путин и американския президент Доналд Тръмп.

Лавров отсъстваше от високопрофилната телевизионна среща на руския лидер с висши държавни служители по въпроса за ядрените опити миналата седмица, а също така не беше посочен като руски пратеник на срещата на Г-20 в Южна Африка по-късно този месец – форум, на който обикновено замества Путин.

„Всички тези съобщения са абсолютно неверни“, заяви прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков в отговор на въпрос на АФП за предполагаемия конфликт, предаде БНТ.

Той посочи, че Лавров продължава да работи.

„Когато се появят подходящи публични събития, ще го видите“, каза Песков.

75-годишният Лавров, силен играч в руската политика, е на поста си от 21 години и е най-дълго служещият член на кабинета на Путин.

За последно той се появи публично на живо на 28 октомври, въпреки че оттогава са публикувани видео интервюта с него, според уебсайта на външното министерство.

През октомври Тръмп отмени планирана среща на върха с Путин заради войната в Украйна и наложи нови санкции на Москва, след като заяви, че лидерът на Кремъл не е сериозен в желанието си да сложи край на конфликта.

Известен с сардоничния си хумор и понякога неприлични коментари, Лавров придружи Путин в Аляска за среща на върха с Тръмп през август, където носеше риза с надпис „СССР“ за медийните интервюта.





