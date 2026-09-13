Какво се случва. Гонзо съди Велислав Вуцов
Конфликтът с фамилията очевидно няма да спре
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Конфликтът с фамилията очевидно няма да спре
Стотици фенове на аматьорския футбол се възхитиха след първия и втория кръг в аматьорската футболна лига Sofia Premier League. Тази година има две лиг...
Изпълнен с напрежение бе вчерашният ден в базата на "Ботев" в Коматево. Извънредно събрание на УС на клуба заседава 5 часа. "Стандарт" научи, че единс...
Вкараха ни гол от засада убеден беше Велислав Вуцов, макар че повторенията изключиха такава. Треньорът на "Ботев" поиска и две дузпи. "Играхме нелошо...
"Локомотив" е добър отбор, не е толкова слаб, каквито са резултатите му, предупреди треньорът на "Ботев" Велислав Вуцов. "Може да се водим фаворити,...
Пловдив. Велислав Вуцов ще бъде новият старши треньор на Ботев Пловдив, информира официалната страница на "канарчетата". Специалистът ще бъде предста...
Велислав Вуцов стана на 46 г. в петък. Бившият треньор на "Левски", "Славия", "Черно море", "Марек", "Калиакра", "Спартак" (Вн), "Спартак" (Пл) и "Янт...
София. Велислав Вуцов вече няма да е треньор на „Славия". Наставникът потвърди новината пред бТВ и уточни, че още не е освободен официално.Като причин...
София. Наставникът на "Славия" Велислав Вуцов ще става лекар и ще прави изследвания на своите играчи. "Имам непрекъснато контузени. Ако си купя ядрено...
Своге. "Локо" (Сф) победи "Славия" с 1:0 в малкото софийско дерби от 21-ия кръг на А група. Двубоят в Своге бе белязан от интересни ситуации с треньор...