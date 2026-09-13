Всичко за Велислав Вуцов

Следете всички новини, анализи и коментари за Велислав Вуцов. Събрахме водещите материали и бърз достъп до най-релевантните секции, в които темата се развива най-активно.

Последни новини Спорт Общество
Вуцов напуска „Славия”

Вуцов напуска „Славия”

София. Велислав Вуцов вече няма да е треньор на „Славия". Наставникът потвърди новината пред бТВ и уточни, че още не е освободен официално.Като причин...

05 юни | 10:52
0 коментара
5894
Вили Вуцов става лекар

Вили Вуцов става лекар

София. Наставникът на "Славия" Велислав Вуцов ще става лекар и ще прави изследвания на своите играчи. "Имам непрекъснато контузени. Ако си купя ядрено...

13 май | 18:30
0 коментара
12903