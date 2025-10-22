Пълна мистерия с футболист на ЦСКА

Сериозна въпросителна стои около името на един от футболистите на ЦСКА – Улаус Скаршем, който вече месец отсъства заради контузия в менискуса, пише "Тема спорт".

"Червените" не съобщават дали контузията в коляното е сериозна, нито пък има информация за предстоящата оперативна интервенция. Въпреки това вече няколко седмици норвежецът не подновява пълноценни занимания, а се готви индивидуално на базата в Панчарево.

Скаршем все още не е провел тренировка под ръководството на новия треньор Христо Янев. За последно 27-годишния норвежец бе на терена на 22 септември при равенството 1:1 с Ботев Враца, когато започна като титуляр при временния наставник Валентин Илиев и бе заменен в 84-ата минута. След назначението на Янев обаче Скаршем лекува травма.

Скандинавецът премина в Борисовата градина в началото на 2024 г., а на 24 юни т.г. поднови договора си с армейците до лятото на 2027 г., с опция за удължаване с още един сезон. Малко преди уволнението на Душан Керкез в средата на септември обаче той е споделил на тогавашното треньорско ръководство, че не се чувства щастлив в съблекалнята след напускането на сънародниците му Тобиас Хайнц и Джонатан Линдсет.

Припомняме, че първият бе изгонен по дисциплинарни причини през зимата и премина в шведския Гьотеборг, а контрактът на втория изтече след края на миналия сезон и в момента той се подвизава във втородивизионния турски Маниса.

Скаршем вече пропусна мачовете с Локо Сф, Лудогорец и Добруджа, а дори и да поднови тренировки тази седмица, е малко вероятно да бъде на линия за неделното домакинство на Берое.

