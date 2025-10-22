Спасиха още един роден футболен клуб

БФС публикува ново съобщение, което касае лицензите на Спартак Варна и Пирин Благоевград. От централата информираха, че двата клуба официално "покриват изискванията" за лицензиране.

Припомняме, че двата отбора имаха срок до 21 октомври да подадат нужната документация.

Ето го съобщението на БФС:

"Лицензионната комисия към Българския футболен съюз уведомява, че след проведено заседание на 22.10.2025 г. и извършен преглед и анализ на представената документация, ФК "Спартак 1918" (гр. Варна) и ПФК "Пирин 22" АД (гр. Благоевград) към момента на подаване документите покриват изискванията на Наредбата за национално клубно лицензиране, свързани с чл. 50 и чл. 66, а именно - липса на просрочени задължения към персонал и Националната агенция за приходите (НАП).

Комисията информира, че ще продължи да осъществява текущ мониторинг на клубовете, на които е издаден условен лиценз за участие в първенствата и турнирите, организирани от БФС"

