В Деня на Съединението! Българският финал на US Open. Кой вдигна купата? /ВИДЕО/

Иван Иванов е шампионът на US Open 2025 г.. Негов подгласник е отново българин - Александър Василев

Двамата сбъднаха мечтата на милиони фенове на тениса - да видят български финал на престижния турнир. Това бе големият подарък за страната ни в Деня на Съединението.

16-годишният талант, възпитаник на Академията на Краля на тениса Рафаел Надал, победи Александър Василев със 7:5, 6:3 в битката за титлата в Ню Йорк. Денят се превърна в празник за българския тенис, след като за първи път в историята двама родни тенисисти си оспорваха трофея на турнир от Големия шлем.

За Иван това е втора поредна титла от Шлема, след като той триумфира и на “Уимбълдън” по-рано през сезона. На твърдите кортове в САЩ той показа, че не случайно е номер 1 в света при юношите. Иванов повтори постижението на Григор Димитров от 2008 г., когато най-успешният български тенисист в историята триумфира на “Уимбълдън” и US Open при юношите. За Василев турнирът също бе изключително успешен. Той стигна до първи финал на подобен турнир. И за двамата това е последен сезон при юношите и ми предстои трудния преход към мъжкия тенис.

Двамата започнаха с качествени отигравания и спечелиха първите геймове, в които сервираха. В третия гейм Иван успя да стигне до пробив, а това бе последвано от няколко поредни непредизвикани грешки на Василев и съперникът му поведе с 3:1. Последваха още три гейма, в които сервиращият спечели на нула. В този период и двамата вкарваха висок процент първи сервис и след това успешно завършваха. 16-годишният Иванов трябваше да спасява шанс за пробив в осмия гейм след двойна грешка и две непредизвикани грешки. Той обаче вкара три поредни силни сервиса и поведе с 5:3.

16-годишният Иванов трябваше да спасява шанс за пробив в осмия гейм след двойна грешка и две непредизвикани грешки. Той обаче вкара три поредни силни сервиса и поведе с 5:3. Сашо стартира следващия с великолепна къса топка и го завърши с отиграване в близост до мрежата. Световният номер 1 при юношите направи няколко непредизвикани грешки и това отвори възможност за Василев, който върна пробива в последния възможен момент и резултатът стана 5:5. Иван отговори с много силен гейм, в който направи три печеливши удара от форхенд и си върна преднината. Сашо отново стигна до шанс за пробив при сервис на съперника, но този път шампионът от “Уимбълдън” го спаси и затвори първия сет при 7:5 след 42 минути игра.

