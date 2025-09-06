Спорт

Голяма изненада за тениса! Тръмп прави нещо невиждано от 10 години

Гледа епичен финал

06 сеп 25 | 16:38
Мира Иванова

Президентът на САЩ Доналд Тръмп планира да присъства на финала на турнира за мъже US Open, пише The Athletic. Това ще първата му поява на турнира от 2015 г. насам.

Очаква се епичен финал в неделя, като на корта световният номер две 22-годишният испански тенисист Карлос Алкарас ще срещне първата ракета в света - италианеца Яник Синер. Последните двама финала от Големия шлем донесоха победа на италианеца.

"Голяма чест е за турнира, когато президентът на страната подкрепя състезания и тенис. Що се отнася до мен, честно казано, ще се опитам да се концентрирам и да не мисля за това. Не искам да се притеснявам от това. Мисля, че присъствието на президента на тенис мач е страхотно за тениса", каза Алкарас на специална пресконференция.

Финалът за младежите ще се играе по-рано и той ще е исторически за България.

Както стана ясно снощи, на корта ще излязат в неделя Иван Иванов и Александър Василев, които успяха да спечелят своите двубои на полуфиналната фаза на Откритото първенство на САЩ. Това ще е и последния двубой на турнира за тази година.

 

Автор Мира Иванова
