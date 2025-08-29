Огромно признание за Гришо! Какво откриха в негова чест в Лондон

Огромно признание за първата ракета на България Григор Димитров!

След емоционалното му отпадане от Уимбълдън, платформата за финансово управление Payhawk преобрази исторически тенис корт в Източен Лондон. Пространството беше превърнато във впечатляващо обществено място и произведение на изкуството, посветено на знаковия жест на устойчивост на българския тенисист.

Наречена „Дворът на устойчивостта“, инициативата включва стенопис, изрисуван директно върху централния корт на тенис клуба Aldersbrook Lawn в Уонстийд. Вдъхновен от ръкостискането на Димитров със съдията след мача – възхваляван в световен мащаб като символ на благодат в несгодите.

„Тенисът ме научи, че устойчивостта е основният двигател на успеха във всички области и намирането на грация при такива условия подчертава това още повече. Да видя този дух, превърнат в изкуство – и достъпен за общностен корт – означава много за мен. Горд съм, че си партнирам с Payhawk по проект, който напомня на младите играчи да продължават да вярват във всяка точка“, каза Григор Димитров, пише "Вести".

„Ръкостискането на Григор беше повече от миг – то беше послание“, каза Христо Борисов, главен изпълнителен директор и съосновател на Payhawk. „То напомни на света, че истинската сила се крие в характера, дори в най-трудните моменти. В Payhawk вярваме, че класата и устойчивостта не са просто ценности за спортистите – те са от решаващо значение за лидерството и дългосрочния успех в бизнеса. Тази инициатива е нашият начин да отпразнуваме тези ценности, като същевременно даваме нещо смислено обратно на общността.“

На 7 юли 2025 г. в четвъртия кръг на Уимбълдън Григор Димитров срещна водача в световната ранглиста Яник Синер. Димитров водеше убедително с 6–3, 7–5 (две сет точки), а в третия сет отново водеше с 2–2 при гейм, в който сервираше.

Докато изпълняваше сервис, Гришо почувства остра болка в дясната страна на гръдния мускул. Той падна на корта, стиснал се за гърдите, повтаряйки „my pec“, и след кратко самолечение на корта (лекарски грижи и физиотерапевт), поклати глава – знак, че не може да продължи мача.

Контузията и последвалото отпадане бяха определени от Димитров като „един от най-болезнените моменти в кариерата му“.

